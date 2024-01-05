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Сын Абрамовича получил литовский паспорт
05.01.2024 14:42 Алина Груднева

Сын Абрамовича получил литовский паспорт

Сын подсанкционного миллиардера Романа Абрамовича Аркадий получил литовское гражданство.

По данным информагентства Delfi, информацию об этом выяснил центр расследовательской журналистики Siena.

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По словам главы департамента миграции Литвы Эвелины Гудзинскайте, паспорт Аркадий Абрамович получил осенью прошлого года. Он пошел по стопам сестры, которая получила документы еще в 2011 году.
 
Это получилось сделать благодаря тому, что в родословной по отцовской линии бабушка и дедушка миллиардера имели литовское гражданство.
 

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