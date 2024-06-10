



Супервоскресенье ознаменовалось суперглупыми названиями партий

“Партия двухсотой собаки”, “Пустые места”, "Партия за биомедицинские исследования в области омоложения" , "В лучшее ЕС с инопланетянами, остановим дороговизну и войну", "Партия злых кур", "Партия европейских демократических эсперантистов" - вот такие названия партий сегодня можно было обнаружить во время голосования в Европарламент. 400 млн избирателей Европы сегодня выбирали из 35 партий.



И коротко об их программах.



"Партия за биомедицинские исследования в области омоложения" – основана в Германии в 2015 году. Обещает бороться со старением, добиться увеличения продолжительности жизни и победить смерть.



"Партия двухвостой собаки" - основана в Венгрии в 2014 году. Делает абсурдные заявления, пародируя традиционную политику. Главное требование – бесплатное пиво за счет государства.



"В лучшее ЕС с инопланетянами, остановим дороговизну и войну" - основана в этом году в Чехии политиком Томашем Франеком. Признает жизнь на других планетах и ​​называет приоритетом прекращения войны в Украине.



"Пустые места" - итальянская партия, основанная в 2010 году. Обещает не отправлять депутатов в парламент, чтобы их кресла остались пустыми, а в случае победы – самораспуститься.



"Партия злых кур" - шведская партия, заявляющая о борьбе за уменьшение цензуры в Интернете и изменение закона об авторском праве. Ее члены также хотят предоставить небольшим партиям более легкий доступ к политике.



"Партия европейских демократических эсперантистов" - французская партия, агитирующая за большее многоязычие в ЕС. Там также требуют, чтобы язык эсперанто мог быть рабочим языком в учреждениях. Если документы невозможно перевести на все языки ЕС, партия хочет, чтобы они были доступны по крайней мере на языке эсперанто.



