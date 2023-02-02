



Судан подпишет соглашение Авраама в ближайшие дни

Ожидается, что Судан подпишет Соглашение Авраама в ближайшие несколько дней, сообщили Globes источники, знакомые с этим вопросом. На прошлой неделе велись интенсивные переговоры, которые должны привести к подписанию и полному участию в соглашениях мусульманско-африканской нации.



Во время создания Авраамовых соглашений в 2020 году, Судан должен был стать четвертой страной, присоединившейся к ним после ОАЭ, Бахрейна и Марокко. Но возражения суданского правительства во главе с Абдаллой Хамдоком против инициативы президента Абдель Фаттаха аль-Бурхана создали политический кризис, закончившийся государственным переворотом в октябре 2021 года, когда аль-Бурхан взял на себя всю полноту власти.



В последние недели состоялись переговоры между в высших кругах Израиля и Судана при посредничестве администрации США, которые привели к дипломатическому прорыву, сделавшему возможным официальное подписание. Во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в начале этой недели был поднят вопрос об отношениях с Суданом, и официальные лица в канцелярии премьер-министра и Министерстве иностранных дел начали подготовку почвы для подписания.



Судан согласился присоединиться к соглашениям Авраама только после того, как его пообещали исключить из американского списка государств, поддерживающих террор, и отменить связанные с ним экономические санкции. Судану также были обещаны кредиты и гранты, чтобы помочь ему построить свою экономику.