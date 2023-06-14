



Суд в Гааге начал расследование подрыва плотины Каховской ГЭС

Международный уголовный суд начал расследовать дело о подрыве Каховской ГЭС в Херсонской области Украины. Об этом заявил сотрудничающий с МУС адвокат Скотт Мартин в интервью изданию "Верстка".



По его словам, против президента РФ Владимира Путина могут быть выдвинуты новые обвинения. Он также заявил, что представители суда уже выехали в Херсонскую область.



"Я действительно уверен, что если сам Путин не понесет ответственность, то правомочность и жизнеспособность всей международной юридической системы будет поставлена под вопрос", - сказал Мартин.



Он также отметил, что прокуроры будут расследовать дело как нападение на гражданскую инфраструктуру Украины, которое стало причиной человеческих жертв и нанесло ущерб экологии страны.



Кроме того, по словам Мартина, МУС также может привлечь некоторых российских чиновников, включая руководителей Минобороны России, военной разведки, ФСБ, а также старших командиров на местах, которые ответственны за военные преступления.



Мартин заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров также должен находиться под следствием.



"Думаю, нам придется ждать момента, когда ордер на арест приведет к самому аресту. Иногда это происходит после падения правительства", - сказал адвокат.



Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина якобы сама подорвала Каховскую ГЭС. ПО его словам, разрушение дамбы было невыгодно для РФ, ведь оно вредит "новым российским территориям".