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Арестован поставщик бронежилетов для армии РФ
08.04.2024 01:30 MIGnews.com

Арестован поставщик бронежилетов для армии РФ

Андрей Есипов, гендиректор группы компаний “Пикет”, подозревается в хищении 2 млрд рублей. Фирма Есипова заключила контракт с Минобороны России на поставку 20 тыс. бронежилетов. 

По версии следствия, заказчик не только переплатил за бронежилеты, но и получил изделия, не соответствующие условиям контракта.

Сам Есипов свою вину отрицает. Он утверждает, что поставленные бронежилеты были качественными, а его оговорили бывшие сотрудники предприятия, которых якобы уличили в крупных хищениях и уволили.

 

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