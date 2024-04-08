



Арестован поставщик бронежилетов для армии РФ

Андрей Есипов, гендиректор группы компаний “Пикет”, подозревается в хищении 2 млрд рублей. Фирма Есипова заключила контракт с Минобороны России на поставку 20 тыс. бронежилетов.



По версии следствия, заказчик не только переплатил за бронежилеты, но и получил изделия, не соответствующие условиям контракта.



Сам Есипов свою вину отрицает. Он утверждает, что поставленные бронежилеты были качественными, а его оговорили бывшие сотрудники предприятия, которых якобы уличили в крупных хищениях и уволили.



