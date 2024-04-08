Арестован поставщик бронежилетов для армии РФ
Андрей Есипов, гендиректор группы компаний “Пикет”, подозревается в хищении 2 млрд рублей. Фирма Есипова заключила контракт с Минобороны России на поставку 20 тыс. бронежилетов.
По версии следствия, заказчик не только переплатил за бронежилеты, но и получил изделия, не соответствующие условиям контракта.
Сам Есипов свою вину отрицает. Он утверждает, что поставленные бронежилеты были качественными, а его оговорили бывшие сотрудники предприятия, которых якобы уличили в крупных хищениях и уволили.