



Суд Израиля отложил до 10 апреля прекращение медобслуживания украинских беженцев

Сегодняшний крайний срок, установленный правительством для прекращения медицинского обслуживания украинских беженцев, истекает благодаря отсрочке, выданной Верховным судом.



После двух обращений в Верховный суд в 2023 году с требованием продолжить страховое обеспечение для примерно 10 000 украинцев, которые бежали в Израиль после широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, государство согласилось продлить финансирование до сегодняшней даты.



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Третью апелляцию в Верховный суд подали организации "Врачи за права человека в Израиле", "Ассаф" - организация помощи беженцам и лицам, ищущим убежища в Израиле, "Горячая линия для беженцев и мигрантов", HIAS и ряд других правозащитных организаций.



Профессор Надав Давидович, директор Школы общественного здравоохранения Университета Бен-Гуриона в Негеве, профессор Хагай Левин, председатель Израильской ассоциации врачей общественного здравоохранения, и два пациента также являются сторонами апелляции.



Апеллянты утверждают, что новые предложенные правила и обещания по медицинскому страхованию беженцев и лиц, ищущих убежище, не обеспечат страхование украинцев, которые не являются детьми или старше 65 лет.



Суд дал правительству срок до 10 апреля для ответа. Тем временем оно должно продолжать оказывать беженцам всю необходимую медицинскую помощь, включая плановые операции и процедуры.

