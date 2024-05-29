



Страны-лидеры по количеству смертных приговоров

Согласно новому отчету Amnesty International, число смертных приговоров в 2023 году увеличилось на 30 %.



В прошлом году по смертным приговорам было казнено не менее 1 153 человек, что является самым высоким показателем с 2015 года.



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В докладе говорится, что в эту цифру не включены тысячи казней, которые произошли в Китае, а также не опубликованы данные по Южной Корее и Вьетнаму, где количество смертных приговоров считается государственной тайной.



По данным организации, больше всего смертных приговоров было приведено в исполнение в Иране, Саудовской Аравии, Сомали и США.



Как отмечается, за исключением Китая, данные по которому не были включены, Иран несет ответственность за 74 % смертных приговоров, за ним следует Саудовская Аравия с 15 %.



Также сообщается, что количество смертных приговоров увеличилось в Сомали и США.



В прошлом году в Иране было казнено 853 человека, в том числе 24 женщины и не менее пяти детей. 20 % казней были совершены в отношении меньшинства белуджей, которые исповедуют суннитский ислам, а не шиитский, как считают Стражи революции.



США, как демократическая страна, не казнит противников режима, однако число смертных приговоров увеличилось до 24.



В течение 2023 года количество смертных приговоров в странах Африки к югу от Сахары увеличилось в три раза.

