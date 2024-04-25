Столтенберг впервые пролетел на истребителе Eurofighter - фото
Генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые пролетел на истребителе Eurofighter.
В социальных сетях опубликовали соответствующее фото.
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Столтенберг пролетел на борту истребителя в Германии. По словам генсека НАТО, полет прошел комфортно, хотя и были сложности, которые были связаны с перегрузками.
Как известно, Столтенберг планирует покинуть свой пост в Североатлантическом Альянсе этой осенью.
Takeoff! Nato-Generalsekretär @JensStoltenberg fliegt gleich in einem unserer #Eurofighter mit. Zum Auftakt seines 🇩🇪 -Besuchs informiert er sich beim Taktischen Luftwaffengeschwader 73 "S" über den starken Beitrag unserer Alarmrotten zur integrierten Luftverteidigung der @NATO.… pic.twitter.com/F7oq3op265— Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) April 25, 2024