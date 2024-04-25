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Столтенберг впервые пролетел на истребителе Eurofighter - фото
25.04.2024 16:16 Алина Груднева

Столтенберг впервые пролетел на истребителе Eurofighter - фото

Генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые пролетел на истребителе Eurofighter.

В социальных сетях опубликовали соответствующее фото.

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Столтенберг пролетел на борту истребителя в Германии. По словам генсека НАТО, полет прошел комфортно, хотя и были сложности, которые были связаны с перегрузками.

Как известно, Столтенберг планирует покинуть свой пост в Североатлантическом Альянсе этой осенью.
 

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