



Столтенберг: Украина станет союзником НАТО. Вопрос не "если", а "когда"

Украина сейчас ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде. И это показывает стратегическую ошибку главы Кремля Владимира Путина, которую он совершил, вторгнувшись в страну. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии поднятия флага Швеции у штаб-квартиры Альянса.



"Украина станет союзником НАТО. Вопрос не "если", а "когда" станет", - сказал он.



По словам генсека НАТО, Украина сейчас ближе к членству, чем когда-либо прежде и это также демонстрирует большую стратегическую ошибку, которую совершил президент РФ Владимир Путин, когда вторгся на Украину.



"Потому что, как вы помните, его целью было не дать Украине двигаться в сторону НАТО и ЕС. Он потребовал, чтобы Альянс сделало заявление, фактически подписало договор с Россией, о том, что не должно быть дальнейшего расширения НАТО за счет какой-либо страны Европы. А сейчас он получил прямо противоположное. Он хотел меньше НАТО, он получает больше НАТО, больше военного присутствия НАТО в восточной части нашего Альянса. Финляндия и Швеция являются полноправными членами, а Украина ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде", - констатировал он.



Напомним, 30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Киев ожидал получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.



Добавим, что министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе 29 ноября 2023 года. предоставили Украине рекомендации по первичным реформам для вступления в Альянс.