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Столтенберг: поддержка Китаем РФ играет важную роль в войне
26.05.2024 08:54 Алина Груднева

Столтенберг: поддержка Китаем РФ играет важную роль в войне

Поддержка Китаем России представляет собой решающий фактор в войне против Украины.

По данным DW, такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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"Китай говорит, что хочет поддерживать хорошие отношения с Западом. В то же время, однако, Пекин подпитывает войну в Европе. Не можете быть и того, и другого", - подчеркнул он.

По словам Столтенберга, Китай нарастил поставки РФ деталей, микроэлектроники и других технологий, которые используются для производства ракет, танков и самолетов.

Он подчеркнул, что НАТО собирается сыграть значительно большую роль в координации помощи Киеву. 

"Для Украины еще не поздно победить. Страны НАТО должны прислать Киеву больше оружия и боеприпасов, включая системы противовоздушной обороны и оружие большой дальности", – считает он.

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