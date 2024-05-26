



Столтенберг: поддержка Китаем РФ играет важную роль в войне

Поддержка Китаем России представляет собой решающий фактор в войне против Украины.



По данным DW, такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.



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"Китай говорит, что хочет поддерживать хорошие отношения с Западом. В то же время, однако, Пекин подпитывает войну в Европе. Не можете быть и того, и другого", - подчеркнул он.



По словам Столтенберга, Китай нарастил поставки РФ деталей, микроэлектроники и других технологий, которые используются для производства ракет, танков и самолетов.



Он подчеркнул, что НАТО собирается сыграть значительно большую роль в координации помощи Киеву.



"Для Украины еще не поздно победить. Страны НАТО должны прислать Киеву больше оружия и боеприпасов, включая системы противовоздушной обороны и оружие большой дальности", – считает он.