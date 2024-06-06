



Столтенберг оценил угрозу нападения РФ на страны НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не считает, что есть непосредственная угроза нападения России на страны Североатлантического Альянса.



Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам Столтенберга, РФ в настоящее время глубоко вовлечена в войну против Украины. В связи с этим, Россия перебрасывает на фронте все больше резервов, среди которых есть те, которые были размещены в районах, граничащих с Финляндией.



"Конечно, когда боевые действия в Украине закончатся, они смогут восстановить эти силы. Но опять же, это не означает, что мы видим какую-то опасность неизбежного нападения на любого члена НАТО. Потому что НАТО - это 50% мировой военной мощи. НАТО - это самый сильный Альянс, самая мощная военная сила в мире", - отметил генсек.