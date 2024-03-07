



США угрожают новой резолюцией против Ирана в МАГАТЭ

Соединенные Штаты угрожают будущими действиями в отношении Ирана в рамках наблюдательного совета ООН по ядерной программе, если Тегеран продолжит "упираться", отказывая ему в сотрудничестве и ответах на вопросы, в том числе о давно необъяснимых следах урана.



На ежеквартальном заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, состоящего из 35 стран, Вашингтон вновь требует от Ирана сотрудничества с инспекторами МАГАТЭ, которые уже много лет добиваются от Тегерана объяснений происхождения частиц урана на незадекларированных объектах.



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Однако Соединенные Штаты пока не стали добиваться принятия резолюции против Ирана. Дипломаты называют причиной нежелания Вашингтона делать это президентские выборы в США в ноябре. Тегеран не приемлет подобные резолюции и часто отвечает на них активизацией своей деятельности.



Однако, по словам Вашингтона, если Иран не предоставит необходимое сотрудничество в ближайшее время, он начнет действовать.



"Мы считаем, что подошли к тому моменту, когда мы и все международное сообщество должны заново рассмотреть вопрос о том, как реагировать на то, что Иран продолжает упираться", - говорится в заявлении Соединенных Штатов к заседанию совета. "Мы не можем допустить продолжения нынешней модели поведения Ирана".



"Мы твердо убеждены, что продолжающееся отсутствие надежного сотрудничества со стороны Ирана дает основания для дальнейших действий Совета управляющих, включая возможность принятия дополнительных резолюций и рассмотрения вопроса о том, не нарушает ли Иран в очередной раз свои обязательства по гарантиям", - добавляется в заявлении.

