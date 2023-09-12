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США провели закрытые переговоры с Ганцем и Беннеттом по нормализации с СА
12.09.2023 19:39 Евгения Маркова

США провели закрытые переговоры с Ганцем и Беннеттом по нормализации с СА

Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф провела в последние дни закрытые встречи с бывшим премьер-министром Нафтали Беннеттом и лидером оппозиции Бенни Ганцем, сообщает 12 канал.

Согласно сообщениям, переговоры были сосредоточены на соглашении о нормализации отношений с Саудовской Аравией, в котором США пытаются выступить посредником.

Источники, знакомые с переговорами, сообщили 12-му каналу, что США пытались оценить красные линии Израиля, помимо того, что было заявлено правительством действующего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Официальные лица США в последние недели также встретились с министром обороны Йоавом Галлантом и лидером оппозиции Яиром Лапидом. Лапид заявил американцам, что он категорически против того, чтобы разрешить осуществлять какое-либо обогащение урана на территории Саудовской Аравии.

По словам источников, Ганц и Беннетт также подчеркнули опасность региональной ядерной гонки, если у саудовцев появится собственная программа.
 

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