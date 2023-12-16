



США пригрозили Ким Чен Ыну концом его режима

Если Северная Корея надумает применить ядерное оружие, то это послужит "концом режима" Ким Чен Ына.



Такое предупреждение сделали в Белом доме, описывая встречу представителей США с коллегами в Сеуле.



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Вашингтон подтвердил свою приверженность предоставлять Южной Корее расширенное сдерживание, "подкрепленное полным спектром американских сил и средств, включая ядерные".



"Любая ядерная атака Северной Кореи против США или их союзников неприемлема и приведет к концу режима Кима, а американская сторона подтвердила, что любая ядерная атака КНДР против Кореи будет встречена быстрым, сокрушительным и решительным ответом", - отметили в США.