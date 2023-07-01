



США: Пригожин мог стоять за выводом миротворцев ООН из Мали

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин мог стоять за выводом миротворческого контингента ООН MINUSMA из Мали. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщает “Голос Америки”.



Кирби заявил, что в США знают о сотрудничестве переходных властей страны с вагнеровцами в вопросе информирования генсека ООН о решении Мали отказаться от помощи миротворцев.



Сам Пригожин был заинтересован в выводе MINUSMA, чтобы "продвигать интересы своей собственной частной компании". К тому же, у США есть информация, что переходное правительство страны заплатило "Вагнеру" более 200 миллионов долларов с конца 2021 года, когда силы ЧВК начали работать в стране.



В настоящее время Вашингтон не видит признаков того, что "Вагнер" отказывается от намерения эксплуатировать африканские страны, "несмотря на события прошлых выходных".



Миротворческий контингент ООН работал на Мали с 2013 года. С тех пор в стране произошло несколько госпереворотов, а нынешняя военная хунта регулярно конфликтовала с миссией MINUSMA.