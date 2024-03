США отправили в Средиземноморье судно с оборудованием для временного порта

США отправили в Восточное Средиземноморье военно-транспортный корабль "Генерал Фрэнк С. Бессон".



По данным Центрального командования США, он покинул базу.



Корабль переправляет оборудованием для создания временного порта для доставки гумпомощи в Газу по морю.



"Он везет первое оборудование для создания временного порта для доставки жизненно важных гуманитарных грузов", — сказано в заявлении.

On March 9, 2024, U.S. Army Vessel (USAV) General Frank S. Besson (LSV-1) from the 7th Transportation Brigade (Expeditionary), 3rd Expeditionary Sustainment Command, XVIII Airborne Corps, departed Joint Base Langley-Eustis en route to the Eastern Mediterranean less than 36 hours… pic.twitter.com/X70uttuY9J