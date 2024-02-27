США обратились к Венгрии относительно ратификации членства Швеции в НАТО
Вашингтон настаивает на том, чтобы Венгрия как можно скорее завершила процесс ратификации членства Швеции в НАТО.
По данным Sky News, такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Мы хотели бы приветствовать Швецию наряду с Финляндией в альянсе НАТО очень и очень скоро", - отметила она.
По словам представительницы Белого дома, венгерское правительство должно как можно скорее разрешить Швеции вступление в НАТО.