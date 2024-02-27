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США обратились к Венгрии относительно ратификации членства Швеции в НАТО
27.02.2024 03:34 Алина Груднева

США обратились к Венгрии относительно ратификации членства Швеции в НАТО

Вашингтон настаивает на том, чтобы Венгрия как можно скорее завершила процесс ратификации членства Швеции в НАТО.

По данным Sky News, такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Мы хотели бы приветствовать Швецию наряду с Финляндией в альянсе НАТО очень и очень скоро", - отметила она.

По словам представительницы Белого дома, венгерское правительство должно как можно скорее разрешить Швеции вступление в НАТО.

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