



США и Саудовская Аравия приближаются к заключению взаимной оборонной сделки

Соединенные Штаты близки к заключению договора о взаимной обороне, согласно которому они будут обязаны обеспечивать безопасность Саудовской Аравии, сообщила в понедельник, 10 июня, газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и саудовских чиновников.



Однако сделка будет зависеть от того, согласится ли Израиль на создание палестинского государства в долгосрочной перспективе и прекратит ли войну в Газе в ближайшем будущем.



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Согласно Конституции США, договоры, подобные Соглашению о стратегическом альянсе, как официально называется сделка, должны получить большинство в две трети голосов в Сенате. Согласно докладу, вряд ли соглашение получит поддержку достаточного количества законодателей без увязки с обязательством Саудовской Аравии нормализовать отношения с Израилем.



Саудовцы ставят нормализацию отношений с еврейским государством в зависимость от поддержки Израилем надежного пути к решению проблемы двух государств с палестинцами.

