



США и Канада обнаружили китайские и российские самолеты у берегов Аляски

Объединенное американо-канадское командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило в X: "NORAD обнаружило и отследило два российских ТУ-95 и два военных самолета КНР H-6, действовавших в идентификационной зоне ПВО Аляски".



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NORAD заявило, что самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство, добавив, что активность "не рассматривается как угроза".

