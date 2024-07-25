



Россия: Солдаты, использующие мобильные телефоны на передовой, будут наказаны

Российский парламент принял решение, позволяющее командирам на передовой наказывать солдат, пользующихся личными мобильными телефонами.

Цель решения - сократить использование телефонов на передовой, которые часто раскрывают местоположение войск.



Подобные инциденты негативно воспринимаются во многих странах, в том числе и в Израиле. В четверг было объявлено, что солдат, поделившийся кадрами и подробностями операции в Хан-Юнисе по освобождению тел пяти израильских заложников, мог раскрыть местоположение своих сил и поставить под угрозу их безопасное освобождение. Ответственный за это солдат ЦАХАЛа был вызван на дисциплинарное слушание и, как ожидается, будет отбывать тюремный срок за свой проступок.



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В американском Институте изучения войны заявили, что некоторые члены парламента выступили против этого предложения, добавив, что "пока неясно, сможет ли российское военное командование применять наказания за использование личных устройств в Украине".



"Вероятно, российским военным будет очень трудно избавиться от зависимости от незащищенных персональных устройств при выполнении многих передовых задач", - заявили в институте.

