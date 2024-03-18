



Сразу после "победы" на выборах: Путин заговорил о третьей мировой

В случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО мир будет в одном шаге от третьей мировой войны, но вряд ли кто-то в ней заинтересован, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.



"Я думаю, что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован", - сказал Путин, отвечая на вопрос, насколько вероятен полномасштабный конфликт между Россией и НАТО.