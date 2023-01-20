



Спустя более 24 часов после решения БАГАЦа: Дери все еще не уволен

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара написала письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу по поводу решения БАГАЦа о том, что Арье Дери не может занимать пост министра.



В письме Бахарав-Миара написала, что в соответствии с решением БАГАЦа, Нетаниягу должен отстранить Дери от должности в правительстве. Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Согласно постановлению, которое было вынесено, депутат Дери не может продолжать работу в качестве министра в правительстве Израиля. Следовательно, и в соответствии с вашими полномочиями… вы должны действовать согласно постановлению и отстранить его от должности в правительстве", - говорится в письме.



По умолчанию в таких случаях обычно премьер-министр автоматически берет на себя роли министров, которые уходят в отставку или снимаются с должности. Однако Нетаниягу не может занимать пост министра из-за продолжающегося уголовного дела, и поэтому он должен назначить кого-то другого на должности министра внутренних дел и министра здравоохранения Дери, сказала Бахарав-Миара.



Однако, спустя более 24 часов после вынесения решения, Арье Дери все еще остается на посту министра. Как отмечает Jerusalem Post, чем дольше Нетаниягу будет тянуть время, тем больше его будут обвинять в игнорировании решения БАГАЦа, что приведет к конституционному кризису.



По данным Maaрив, Нетаниягу скорее всего, подождет до воскресенья, чтобы дать Дери время решить, уходит ли он в отставку.