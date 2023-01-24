



Спекуляции о "компромиссе" по правовой реформе

Известный израильский политический обозреватель Амит Сегаль сообщает о возможности компромисса между коалицией и оппозицией по вопросу правовой реформы.



Высокопоставленный чиновник, участвующий в попытках начать процесс посредничества в разработке проекта правовой реформы, говорит, что сегодня он "более оптимистичен", чем был до сих пор. Неясно, на чем основан этот оптимизм. В то же время поступают запросы о реформе, которые Банк Израиля получает от рейтинговых компаний со всего мира. Эти компании спрашивают - что представляет собой реформа - и как она повлияет на экономику страны.



В течение многих лет шла борьба за то, проводить ли реформу. В настоящее время есть 100 членов Кнессета, которые поддерживают изменение правовой системы - 64 из коалиции, 12 из Махане Мамлахти, а также 24 из "Еш Атид" , которых Сегаль называет “косвенно готовыми” к реформе. При этом он подчеркивает, что “разногласия велики, и согласия по нынешнему плану нет”.



Сейчас коалиция готовит пространство для маневра между первым чтением и вторым и третьим чтениями, когда ожидается, что первое чтение пройдет всего через несколько недель - и не по ускоренной процедуре. Причиной этого является председатель комитета по законодательству Симха Ротман. Глава его партии (религиозный сионизм) - Бецалель Смотрич, испытывает давление со стороны Банка Израиля по поводу реформы.



Однако представители коалиции дают понять, что Левин намерен принять реформу в ее нынешнем виде и не намерен идти на компромисс. В то же время он все еще пытается продемонстрировать готовность к переговорам, чтобы успокоить оппонентов и показать, что он добросовестно следует законодательной процедуре. Окружение Левина заявило, что он согласится на определенные компромиссы только в обмен на поддержку реформы со стороны оппозиции.