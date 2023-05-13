



Совбез ООН обсудит гуманитарные последствия вторжения России в Украину

Совет Безопасности ООН в понедельник, 15 мая, обсудит гуманитарную ситуацию в Украине, сложившуюся из-за полномасштабного вторжения России.



Гуманитарные вопросы будут рассматриваться в соответствии с пунктом повестки дня заседаний СБ на 2023 год "Поддержание мира и безопасности Украины". Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву).



Основной обязанностью Совета Безопасности ООН является поддержание международного мира и безопасности. Он расследует споры или акты агрессии, угрожающие международной дружбе и которые могут спровоцировать боевые действия. Непосредственный интерес Совета Безопасности заключается в разрешении конфликтов мирными средствами путем переговоров и соглашений.



Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мирные переговоры Украины и России пока не возможны.