



Совбез ООН изменит формулировку резолюции из-за взрыва в Газе

Совет Безопасности ООН на заседании 18 октября проголосует за изменении формулировки резолюции, которая изначально осуждала отвратительные террористические атаки ХАМАСа на Израиль.



На соответствующее решение повлиял взрыв в арабской больнице в городе Газа, в котором многие страны обвиняют Израиль, хотя в ЦАХАЛе публикуют доказательства того, что ракету запустили палестинские террористы во время обстрела израильской территории.



Автором резолюции является Бразилия, председательствующая в Совбезе. Голосование состоится после того, как была отклонена резолюция, предложенная России, в тексте которой нет упоминания зверств ХАМАСа.