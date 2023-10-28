



Сотни тысяч на демонстрации ненависти к Израилю в Стамбуле

В знак солидарности с палестинцами на фоне войны между Израилем и ХАМАСом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в массовом митинге в Стамбуле, организованном его правящей партией.



Обращаясь к демонстрантам, Эрдоган заявил, что западные державы являются "главными виновниками резни палестинцев в Газе, устроенной израильской армией". Далее Эрдоган обвинил: "Израиль стоит за РПК (Рабочей партией Курдистана) и деньгами, и оружием. Мы это знаем. Мы покажем всему миру военные преступления, которые совершает Израиль. Западные страны должны Израилю. Турция ничего не должна. Лидеры, которые посещают Израиль в эти дни, нуждаются в прощении".



Инициатором демонстрации выступила правящая партия президента Турции.