



Соловей: В Результате войны с Украиной Россия может потерять свои территории

По словам политолога Валерия Соловья, в Кремле уже не исключают, что в результате военных действий Россия не приобретет, а потеряет часть своих территорий.



Так, например, потеря части Белгородской области, не будет для русских удивительна. Впрочем, как и атаки на сам Белгород. В интервью Дмитрию Гордону, Валерий Соловей, отозвался о потере “земель русских” как о “неизбежных потерях”.



"Еще поздней весной и летом прошлого 2023 года аналитики по безопасности предупреждали, что военные действия захватят территорию России. Более того, в тот момент они не исключали, что некоторые территории Белгородской области могут быть потеряны. Они не говорили, что будет потерян Белгород, но они предупреждали руководство России, что некоторые территории могут быть потеряны", - рассказал Соловей.



При этом, как выяснилось, Кремль такие потери устраивают.



"У меня ощущение на самом деле, что этот факт для Патрушева как раз был частью его оценки ситуации. Это неизбежные потери, как и удары ВСУ по Крыму", - сказал Валерий Соловей.





