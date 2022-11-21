



Смотрич сообщил о том, что готов отказаться от министерства обороны

Председатель партии религиозного сионизма Бецалель Смотрич сообщил Ликуду, что готов отказаться от своего требования о назначении министром обороны.



Смотрич готов пойти на это при условии, что он получит министерство финансов с широкими полномочиями, часть которых будет передана ему от министерства обороны.



Смотрич требует, чтобы ответственность и полномочия по управлению гражданской жизнью израильтян в Иудее и Самарии были переданы министерству финансов, где оно координирует действия правительства на территориях.



Согласно информации журналиста Зеэва Кама, Смотрич требует, чтобы все, что имеет отношение к поселениям в Иудее и Самарии было передано в ведение министерства финансов, с тем, чтобы смог бы определять политику в этом вопросе.



