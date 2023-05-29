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Смотрич обвинил левых в “нормализации насилия” после протеста против Ротмана
29.05.2023 20:18 Евгения Маркова

Смотрич обвинил левых в “нормализации насилия” после протеста против Ротмана

Лидер партии “Религиозный сионизм” Бецалель Смотрич обрушился с критикой на оппозицию после того, как один из ведущих депутатов его фракции Симха Ротман был вчера эвакуирован с мероприятия в Тель-Авивском университете из-за агрессивно шумных демонстрантов.

Ротман является председателем конституционного комитета Кнессета и одной из ключевых фигур в усилиях коалиции по реформированию судебной системы.

“Насилие по отношению к Ротману было невообразимым. Левые уже много лет пытаются не выиграть споры, а подавить споры”, – сказал Смотрич на заседании фракции.

Министр  призвал лидеров оппозиционных партий Яира Лапида и Бени Ганца принять меры.

“Я призываю Ганца и Лапида прийти в себя и прекратить нормализовать насилие”, – заявил Смотрич.

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