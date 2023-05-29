Смотрич обвинил левых в “нормализации насилия” после протеста против Ротмана
Лидер партии “Религиозный сионизм” Бецалель Смотрич обрушился с критикой на оппозицию после того, как один из ведущих депутатов его фракции Симха Ротман был вчера эвакуирован с мероприятия в Тель-Авивском университете из-за агрессивно шумных демонстрантов.
Ротман является председателем конституционного комитета Кнессета и одной из ключевых фигур в усилиях коалиции по реформированию судебной системы.
“Насилие по отношению к Ротману было невообразимым. Левые уже много лет пытаются не выиграть споры, а подавить споры”, – сказал Смотрич на заседании фракции.
Министр призвал лидеров оппозиционных партий Яира Лапида и Бени Ганца принять меры.
“Я призываю Ганца и Лапида прийти в себя и прекратить нормализовать насилие”, – заявил Смотрич.