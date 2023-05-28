



Протестующие пытались помешать выступлению Ротмана в Тель-Авивском университете

Симха Ротман, председатель конституционного комитета Кнессета и один из главных сторонников закона о судебной реформе, сегодня присоединился к панельной дискуссии в Тель-Авивском университете. Около двухсот протестующих против реформы вышли на демонстрацию перед зданием, где проходило мероприятие, и попытались помешать ему войти в здание. Ротмана пришлось сопровождать в здание нескольким полицейским.



"Запугивание и подавление — это не демократия", — заявил протестующим Ротман.



"Мы видим здесь людей, которые на протяжении многих лет пытаются заставить замолчать голос правых. Подавление, которое мы здесь видим, носит символический характер. По их мнению, есть позиции, которые не могут быть представлены в суде", - добавил он.



Позже протестующие проталкивались в лекционный зал и прерывали панельную дискуссию криками и свистом.



В партии Религиозного сионизма прокомментировали инцидент: "Насилие и подавление против депутата Кнессета Ротмана не должны быть нормой.о времен "дела Альталены" (инцидент, когда только что сформированный ЦАХАЛ и военизированная организация "Иргун" боролись за контроль над кораблем с вооружением в первые дни существования Израиля) в левых кругах есть элементы, которые стремятся устранить политических оппонентов и делегитимизировать националистов. Мы призываем Яира Лапида и Бенни Ганца остановить подстрекательство и безумие, чтобы избежать гражданской войны."



Депутат Кнессета Ротман примет участие в конференции Arutz Sheva Jerusalem Conference в Нью-Йорке 4 июня.