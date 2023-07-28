



СМИ: Военная разведка 4 раза предупреждала Нетаниягу об угрозах безопасности

Военная разведка направила премьер-министру Биньямину Нетаниягу четыре письма с предупреждением о последствиях для безопасности судебной реформы, последнее из которых отправлено за несколько дней до одобрения первого спорного закона.



Руководство разведки предупредило, что враги Израиля, особенно Иран и его прокси-террористическая группировка “Хизбалла”, “чувствуют историческую возможность изменить баланс сил в регионе в свою пользу на фоне беспрецедентного раскола в израильском обществе из-за судебной реформы, которые они интерпретируют как слабость, сообщила 28 июля газета “Едиот Ахронот”.



Согласно опубликованной оценке, враги Израиля рассматривают лето 2023 года как “исторически низкую точку в истории страны”, и разведка обеспокоена тем, что их сдерживанию может быть нанесен серьезный ущерб. Хотя представители разведки считают, что Иран и “Хизбалла” предпочитают “позволить кризису уничтожить Израиль изнутри”, тем не менее риск эскалации является самым высоким с начала Второй ливанской войны в 2006 году.



Согласно данным издания, враги Израиля рассматривают силу Израиля на основе четырех аспектов – мощности ЦАХАЛа, прочных связей с США, устойчивой экономики и внутренней сплоченности. Все факторы считаются ослабленными судебной реформой в долгосрочной перспективе.



Командующий ЦАХАЛа Герци Халеви также встретился с премьер-министром, чтобы обсудить эти опасения.