



СМИ: Страны Евросоюза не хотят расставаться со своими Patriot

Некоторые страны Европейского союза не имеют возможности передавать Украине современные оборонные системы. Об этом пишет издание Le Monde.



Немецкий дипломат сообщил изданию, что из стран ЕС пока только Германия поставила две из 12 имеющихся у нее систем Patriot и заверила, что вскоре поставит третью. Канцлер Германии Олаф Шольц призывает европейских союзников сделать то же самое. Но другие страны "отказываются с ними расставаться", сказал дипломат. Системы Patriot есть, в частности, у Польши, но она не хочет ослаблять свои возможности в противовоздушной обороне из-за соседства с Украиной и Беларусью.



Франция также находится под давлением, говорится в статье. Во время встречи G7 в конце прошлой недели на Капри (Италия) министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил своего французского коллегу Стефана Сежурне предоставить Украине систему SAMP/T Mamba – франко-итальянский аналог Patriot.



Отмечается, что Париж и Рим уже столкнулись с большими трудностями в поставке ПВО. "Мы работаем над этим как внутри французской администрации, так и с нашим итальянским партнером, но быстрого ответа ожидать нельзя", – сообщил французский источник.



Главы государств и правительств стран Евросоюза в ходе заседания Евросовета 17-го и 18 апреля были осторожны в вопросе предоставления Украине средств ПВО. Лишь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что готов выкупить технику, принадлежащую некоторым странам, чтобы передать ее Украине. Он заявил, что у нескольких стран есть запасы систем Patriot, но, возможно, они "не желают предоставлять их напрямую".