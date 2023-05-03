



СМИ: Нетаниягу запретил Галанту ехать в США

По версии 12-го канала израильского ТВ, премьер-министр Биньямин Нетаниягу якобы дважды блокировал поездку министра обороны Йоава Галанта в США в последние недели, поскольку сам еще не получил приглашения в Белый Дом.



Телеканал ссылается на американский и израильский источники.



По их словам, Нетаниягу якобы сказал Галанту, что ему не стоит принимать приглашения в Вашингтон и Нью-Йорк для проведения встреч с представителями сферы безопасности. Источники утверждают, что такие встречи могли бы стать решающими для безопасности Еврейского Государства.



Тем не менее, Галант провел несколько бесед с представителями Пентагона в Израиле. В минобороны Израиля не стали комментировать сообщения СМИ.



В свою очередь, в канцелярии премьер-министра отметили, что отчет 12-го канала не имеет ничего общего с реальной ситуацией. Что примечательно, Нетаниягу до сих пор не получил официального приглашения посетить Белый Дом.