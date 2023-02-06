



СМИ: Нетаниягу решил отложить снос здания в Восточном Иерусалиме

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил отложить снос здания в Восточном Иерусалиме.



По данным израильских СМИ, это он делает на фоне опасений того, что такой шаг может спровоцировать столкновения между жителями и солдатами.



В Муниципалитете Иерусалима подтвердили в комментарии The Times of Israel, что снос был отложен. Тем не менее, причина не указывалась.



По словам активистов, в доме проживает около 100 палестинцев. Здание без получения официального разрешения было построено в 2014 году. Его уже несколько лет планировали снести, но процесс постоянно откладывался.