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СМИ: Нетаниягу решил отложить снос здания в Восточном Иерусалиме
06.02.2023 17:11 Алина Груднева

СМИ: Нетаниягу решил отложить снос здания в Восточном Иерусалиме

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил отложить снос здания в Восточном Иерусалиме.

По данным израильских СМИ, это он делает на фоне опасений того, что такой шаг может спровоцировать столкновения между жителями и солдатами.

В Муниципалитете Иерусалима подтвердили в комментарии The Times of Israel, что снос был отложен. Тем не менее, причина не указывалась.

По словам активистов, в доме проживает около 100 палестинцев. Здание без получения официального разрешения было построено в 2014 году. Его уже несколько лет планировали снести, но процесс постоянно откладывался. 

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