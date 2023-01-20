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СМИ: Назарбаева госпитализировали, возможна операция
20.01.2023 08:04 Ольга Белозерова

СМИ: Назарбаева госпитализировали, возможна операция

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был госпитализирован. Вероятно, ему проведут операцию на сердце.

Такую информацию обнародовал казахстанский медиа-менеджер Александр Аксютиц в соцсетях, сообщает "КазТАГ".

"Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство", - сообщил Аксютиц.

Официальных комментариев по поводу госпитализации Назарбаева не поступало. 

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