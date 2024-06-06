



СМИ: НАТО планирует давать Украине больше разведданных о возможностях России

НАТО планирует расширить сотрудничество с Украиной в сфере разведданных. Об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Давид ван Вил, передает издание Bloomberg.



Альянс готовит соглашение, которое вводит новые рамки для обмена разведывательными данными с Украиной, рассказал Ван Вил во время первого форума оборонных инноваторов в Кракове.



По его словам, работу над ним планируют завершить к юбилейному саммиту НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.



Издание отметило, что НАТО намерено обмениваться с Украиной разведданными о возможностях России в области радиоэлектронной борьбы. Ван Вил заявил – Альянс также хочет помочь Украине стать крупным поставщиком технологий после окончания войны.



"Украинцы внедряют инновации с очень высокой скоростью. Но, конечно, россияне не глупые. Это означает, что инновации на поле боя - не статичная вещь. Это больше похоже на шахматы", - добавил он.



Отметим, что по состоянию на 4 июня, 16 стран предоставили право Украине использовать переданное оружие непосредственно по территории России, а Италия, Испания и Бельгия - против.