



СМИ: Лукашенко выгнал "вагнеровцев" из Беларуси

В сети появилась информация о том, что Александр Лукашенко выгнал наемников ЧВК "Вагнер" из Беларуси.



По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, “вагнеровцев” якобы вывозят из страны обратно в Россию.



"Источник рассказал свою версия того, почему бойцы ЧВК "Вагнер" массово покидают Беларусь. По его словам, Александр Лукашенко отказался участвовать в финансировании ЧВК, а, наоборот, рассчитывал, что такое финансирование поступит из РФ", - сказано в сообщении.



Уточняется, что в связи с этим большинство наемников, которые были в Беларуси и не полетели в командировку в Ливию, отправили в бессрочные отпуска для ожидания "новых задач".



"В Беларуси останется небольшая группа инструкторов. По словам собеседника, на данный момент ЧВК привлекает бойцов только под конкретные "командировки", - отметили источники.



Уточняется, что вывоз наемников начался в начале месяца. Транспортировка якобы проходит партиями по 500-600 человек автобусами до Воронежа, Ростова и Краснодара.



"Сейчас первый этап вывода бойцов заканчивается, а второй начнется после 13 августа. Официально это названо, как отправка бойцов в отпуска. Однако, про возвращение в Беларусь никто не говорит", - добавили в Telegram-канале.

