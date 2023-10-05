



СМИ: израильское оружие помогло Азербайджану отвоевать Нагорный Карабах

По мнению официальных лиц и экспертов, Израиль тихо помог Азербайджану в его кампании по захвату Нагорного Карабаха, поставляя ему мощное оружие перед молниеносным наступлением в прошлом месяце, в результате которого этнический армянский анклав вновь оказался под его контролем.



За несколько недель до того, как Азербайджан начал 24-часовое наступление 19 сентября, азербайджанские военные грузовые самолеты неоднократно совершали полеты между авиабазой на юге Израиля и аэродромом вблизи Нагорного Карабаха, согласно данным отслеживания полетов и армянским дипломатам, даже когда западные правительства призывали к мирным переговорам.



Эти полеты обеспокоили армянских чиновников в Ереване, давно настороженно относящихся к стратегическому союзу между Израилем и Азербайджаном, и пролили свет на национальные интересы Израиля в неспокойном регионе к югу от Кавказских гор.



Сентябрьский удар Азербайджана с применением тяжелой артиллерии, ракетных установок и беспилотников, которые, по мнению экспертов, в значительной степени были поставлены Израилем и Турцией, вынудил армянские сепаратистские власти сложить оружие и сесть за стол переговоров о будущем сепаратистского региона.



Напоминаем, что вчера в Ереване была осквернена местными активистами единственная синагога в Армении. Таким образом, армяне выразили свое отношение к государству Израиль и его помощи Азербайджану.

