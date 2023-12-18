



СМИ: две арабские страны мешают борьбе с йеменскими хути

Две арабские страны, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, мешают усилиям американцев по борьбе с йеменскими хути, которые продолжают атаки на корабли в Красном море.



Об этом говорится в материале информационного агентства Bloomberg.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам источников, между США и этими странами существуют разногласия относительно противодействия поддерживаемой Ираном группировке.



"Это усложняет попытку США выработать последовательный ответ группировке. США рассматривают военные действия против хути, в том числе, удары по их объектам, хотя Вашингтон по-прежнему предпочитает дипломатию", - сказано в материале.