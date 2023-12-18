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СМИ: две арабские страны мешают борьбе с йеменскими хути
18.12.2023 14:54 Алина Груднева

СМИ: две арабские страны мешают борьбе с йеменскими хути

Две арабские страны, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, мешают усилиям американцев по борьбе с йеменскими хути, которые продолжают атаки на корабли в Красном море.

Об этом говорится в материале информационного агентства Bloomberg.

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По словам источников, между США и этими странами существуют разногласия относительно противодействия поддерживаемой Ираном группировке.

"Это усложняет попытку США выработать последовательный ответ группировке. США рассматривают военные действия против хути, в том числе, удары по их объектам, хотя Вашингтон по-прежнему предпочитает дипломатию", - сказано в материале.

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