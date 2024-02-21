Новости » Политика
Смерть Навального: Кремль ответил на требования ЕС и США
21.02.2024 03:34 Алина Груднева

Смерть Навального: Кремль ответил на требования ЕС и США

В Москве резко отреагировали на призывы европейских стран и США о проведении независимого расследования смерти оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сказал, что РФ не намерена выполнять такие требования.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Мы не воспринимаем такие требования вообще, тем более от господина Борреля", - сказал он.

Также Песков накинулся с критикой на вдову Навального Юлию, назвав ее обвинения в адрес Кремля в попытке сокрытия следов отравления "голословными и хамскими".

Пока ЕС призывает к расследованию, в Белом доме уже анонсировали, что США введут санкции против России в связи с внезапной смертью оппозиционера.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы