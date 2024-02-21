Смерть Навального: Кремль ответил на требования ЕС и США
В Москве резко отреагировали на призывы европейских стран и США о проведении независимого расследования смерти оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сказал, что РФ не намерена выполнять такие требования.
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"Мы не воспринимаем такие требования вообще, тем более от господина Борреля", - сказал он.
Также Песков накинулся с критикой на вдову Навального Юлию, назвав ее обвинения в адрес Кремля в попытке сокрытия следов отравления "голословными и хамскими".
Пока ЕС призывает к расследованию, в Белом доме уже анонсировали, что США введут санкции против России в связи с внезапной смертью оппозиционера.