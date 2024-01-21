



Словакия отменила запрет на сотрудничество с РФ в сфере культуры

Новая министр культуры Словакии Мартина Шимковичова решила возобновить сотрудничество с Россией и Беларусью.



Об этом было объявлено в субботу, 20 января.



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"В мире существуют десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, художники и культура не должны платить за это", - сказано в заявлении минкультуры.



Отмененный новым правительством запрет на сотрудничество в сфере культуры был введен 2 марта 2022 года.