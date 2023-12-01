



Словакия хочет нормализации отношений с РФ

Словакия надеется на нормализацию отношения с Россией после того, как завершится война в Украине.



По данным издания "Европейская правда", такое заявление сделал словацкий премьер Роберт Фицо.



"Словакия является членом ЕС и НАТО, что, естественно, влияет на наши внешнеполитические приоритеты. С другой стороны, это не может ограничивать нас в выборе суверенных позиций, которые не всегда соответствуют политике единственно правильного взгляда, продвигаемого в ЕС", - отметил он.



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По словам Фицо, он намерен в рамках внешней политики реализовать защиту и продвижение словацких национальных интересов, включающих поддержку мирных инициатив, а не войны в Украине.



"Словакия обязана подготовиться к периоду после окончания войны в Украине и к нормализации словацко-российских отношений", - отметил он.