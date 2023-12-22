



Словацкий премьер: Украине не поможет "даже все оружие мира"

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо не считает, что Украина сможет победить в войне против РФ.



Такое заявление он сделал в интервью местному информационному агентству Pravda.



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"Украина не имеет достаточно сил, чтобы переломить ситуацию в военном отношении, и не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем влить туда все оружие мира, все деньги, и Россия никогда не будет побеждена в военном отношении", - считает он.



По словам Фицо, на рубеже 2023-го и 2024 года РФ начнет диктовать собственные условия урегулирования военного конфликта.