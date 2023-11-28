Ситуация на ЗАЭС: Макрон поговорил с главой МАГАТЭ
Президент Франции встретился с Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. В Елисейском дворце стороны обсудили, в частности, и ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
Эммануэль Макрон заявил о поддержке действий МАГАТЭ в Украине, а также подчеркнул важность присутствия представителей Международного агентства по атомной энергии на АЭС для обеспечения ядерной безопасности.
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Напомним, что российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года. МАГАТЭ отправила мониторинговую миссию на станцию в сентябре 2022 года.