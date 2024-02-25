



Сикорский: Без помощи США Украине американские альянсы ждут последствия

Если Конгресс США не утвердит помощь Украине в сумме 60 млрд долл помощи, американские альянсы по всему миру ожидают серьезные последствия. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Bloomberg.



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По его словам, в таком случае некоторые страны начнут снижать риски, а другие будут рассматривать возможность разработки собственных программ ядерного оружия.



Подверг критике польский политик и недавнее заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что он поощрял бы РФ напасть на страну НАТО, которая не выполняет своих обязательств по военным расходам перед альянсом.



Главный дипломат Польши обратил внимание, что Варшава тратит на оборону более 3% экономического производства, что превышает целевой показатель военного альянса в 2%.



"Обязательства НАТО по взаимной обороне были применены только один раз – после терактов 11 сентября в США. И мы все сплотились вокруг него. Польша отправила бригаду в Газне, провинцию в Афганистане. И мы не выставили Вашингтону никакого счета. Военный альянс – это не соседская охранная компания", – подчеркнул Радослав Сикорский.

