



Сийярто пожаловался на ярлыки "друзей Путина"

На венгерские власти "несправедливо" вешают ярлыки "друзей Путина".



На это во время выступления в Институте политических наук Гарвардского университета пожаловался министр иностранных дел страны Петер Сийярто.



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"Если мы выдвигаем требование по стратегическим вопросам, ответ состоит не в том, чтобы обсудить это, изучить, как найти решение, а наклеить на нас ярлык друзей Путина, пропагандистов Кремля или, возможно, российских шпионов", - посетовал министр.



По словам Сийярто, подобных идеологических дебатов удалось бы избежать, если бы те, кто говорит о демократии, обращали бы внимание на тех, "чье мнение несколько отличается от мнения большинства".