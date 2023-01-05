



Сигнал Ирану: ВВС Израиля и США проводят совместные учения

Израильские истребители F-35 и шесть истребителей F-15 Центрального командования ВВС США приняли участие в совместных учениях на базе ВВС Неватим на юге Израиля в среду.



Самолет Gulfstream G-500/G-550 ("Нахшон") также был задействован для подготовки к сбору разведданных.



Целью совместных полетов и имитационных атак была отработка поражения целей "в глубине" вражеской территории. Как отмечает Jerusalem Post, учения могут быть сигналом для Ирана в продолжающемся противостоянии.



