



Си Цзиньпин "выдвинул" Путина на выборы 2024 года

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что россияне поддержат Владимира Путина на очередных президентских выборах в 2024 году.



"Я знаю, что в будущем году в вашей стране пройдут очередные президентские выборы. Благодаря вашему сильному руководству, за последние годы Россия добилась значительного прогресса в деле достижения успехов и процветания страны", - сказал он в начале встречи с Путиным.



"Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях", - добавил китайский лидер.