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Шведский дипломат в иранской тюрьме сидит “за связи с Израилем и коррупцию”
10.12.2023 16:16 MIGnews.com

Шведский дипломат в иранской тюрьме сидит “за связи с Израилем и коррупцию”

“Йохан Флодерус обвиняется в масштабных мерах против безопасности страны, обширном сотрудничестве разведки с сионистским режимом и коррупции в стране” — сообщает судебное информационное агентство Mizan Online.

Коррупция в стране является одним из самых серьезных преступлений в Иране, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде смертной казни.

“Обвиняемый вел активную деятельность против Исламской Республики Иран в сфере сбора информации в пользу сионистского режима в форме подрывных проектов”, — цитирует Мизан слова обвинения.

Ранее сегодня глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель призвал к немедленному освобождению шведского дипломата, заявив, что “нет абсолютно никаких оснований для содержания Йохана Флодеруса под стражей”.
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33-летний Флодерус работает в дипломатической службе Европейского Союза. Он был арестован 17 апреля 2022 года в аэропорту Тегерана, когда возвращался из зарубежной поездки, и содержится в тегеранской тюрьме "Эвин".

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил вчера, что судебный процесс начался в Иране.

“Нет никаких оснований для содержания Йохана Флодеруса под стражей, не говоря уже о привлечении его к суду”, — заявил Биллстром.
 

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