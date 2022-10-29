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Шольц посетит Китай: что на повестке дня
29.10.2022 17:18 Алина Груднева

Шольц посетит Китай: что на повестке дня

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен отправился в Китай, чтобы обсудить, среди прочего, войну в Украине. 

 
Информацию об этом подтвердила служба печати и информации федерального правительства Германии.
 
"4 ноября 2022 года канцлер Шольц сначала встретится с президентом Си Цзиньпином в Пекине", - сказано в заявлении.
 
После этого Шольц встретится с премьер-министром КНР Ли Кецяном.
 
Канцлер и высшие должностные лица Китая будут обсуждать двусторонние отношения, борьбу с изменением климата, войну России в Украине и ситуацию в регионе Восточной Азии. 

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